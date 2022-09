Lønn

Lærerne: KS har gjort lærerne til lønnstapere for sjette år på rad. Lærerne har hatt en svakere lønnsutvikling enn andre ansatte i kommuner og fylker.

KS: Tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som Utdanningsforbundet bruker, er lite relevante for å se på lønnsutviklingen. Tall for kommunesektoren viser at de ulike lærergruppene har hatt 1 promille lavere lønnsvekst de siste fem årene enn snittet.

Frafall

Lærerne: Stadig dårligere vilkår er en årsak til at 40.000 personer med lærerutdanning ikke lenger jobber i skolen.

KS: Av rundt 33.000 med lærerutdanning som ikke arbeider i skoleverket, jobber omkring 40 prosent fortsatt innen oppvekst og skole (barnehage, høyere utdanning, SFO, voksenopplæringssentre, folkehøgskoler).

Mangel på kvalifiserte lærere

Lærerne: Én av fem som underviser i skolen (grunnskole og VGO slått sammen), mangler en godkjent lærerutdanning.

KS: Det er ingen lærermangel i Norge, 96 prosent av lærerne i grunnskolen oppfyller kompetansekravene. Den faktiske turnoveren er relativt lav for lærere, rundt 8 prosent, mot rundt 12 prosent i kommunesektoren samlet.

Rekruttering

Lærerne: Søkertallene til lærerutdanningene går ned for tredje år på rad. Årsaken er blant annet svak lønnsutvikling helt siden 2004 sammenlignet med andre grupper.

KS: Årets resultat sikrer alle ansatte gode lønnstillegg, samtidig som det har en klar rekrutteringsprofil. Bare 5 prosent av kommunene sier i KS’ arbeidsgivermonitor at det er «meget utfordrende» å rekruttere grunnskolelærere. Det er lærermangel i noen kommuner, og et overskudd av lærere i andre.

Lærere med lang utdanning

Lærerne: Lærere med mer enn fire års utdanning lønnes dårligere enn alle andre yrker med like lang utdanning, i både offentlig og privat sektor. Skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst lønnsmessig uttelling.

KS: I årets oppgjør vil nye lærere med masterutdanning være garantert en startlønn på 563.800 kroner. De fleste har funksjonstillegg på toppen av dette, i snitt på 25.000 kroner. Også på lang sikt lønner utdanning seg i kommunesektoren.

(Kilder: KS og Utdanningsforbundet)