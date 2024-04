Skolebudsjettet i Bergen blir utvidet

Skolebudsjettet i Bergen vil bli utvidet. Det sier skolebyråd Daniel Hägglund (Frp) til NRK.

– Vi kommer til å komme med en sak i dag hvor vi er tydelige på at vi vil komme med en skolepakke i forbindelse med revidert budsjett.

I forkant av bystyremøtet onsdag morgen, samlet en rekke skoleelever seg for å demonstrere mot de foreslåtte kuttene i skolesektoren i Bergen.

– Jeg er helt enig i at skolene i Bergen har alt for trange kår. De sliter med å gjennomføre de lovpålagte oppgavene, og dette byrådet tar det veldig alvorlig, sier Hägglund.

Bakgrunnen for de foreslåtte kuttene er at skolebudsjettet for fjoråret ble overskredet med 120 millioner kroner. Elevene som demonstrerte onsdag, sa at de frykter å miste lærerne sine.

– Jeg snakket med ungdommene og jeg synes det er veldig bra det engasjementet de viser, sier Hägglund.