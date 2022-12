Skole i Kvam stengt i frykt for kvikksølvforgiftning

Fire elever og to ansatte ved Strandebarm skole i Kvam har blitt sendt til Haukeland for å ta prøver om mulig kvikksølvforgiftning. Det bekrefter kommunen på sine nettsider.

Det skjedde etter at et termometer ble knust og innholdet tent på i et klasserom på ungdomstrinnet. Skolen ble stengt etter hendelsen i frykt for om det var kvikksølv i termometeret.



– Vi har verken fått bekreftet eller avkreftet om det var kvikksølv i termometeret, men hendelsen blir behandlet som om det var det. Legevakten kan ikke ta prøver på innånding av kvikksølv, derfor er de involverte sendt til Haukeland, sier ordfører Torgeir Næss (Ap)

Ordføreren er ikke kjent med at noen har blitt alvorlig skadet etter hendelsen.



Skolen blir åpnet igjen i morgen.

Det var BT som først omtalte saken.