Skogrand klar for EM i håndball

Stine Skogrand er tilbake på håndball-landslaget etter å ha stått over VM i fjor. 29-åringen fra Bergen ble mamma for andre gang i sommer, og graviditeten gjorde at hun ikke var med da Norge sikret VM-gull i Spania for ti måneder siden. EM-spilles i perioden 4.–20. november. Alle Norges kamper er lagt til Slovenias hovedstad, Ljubljana.