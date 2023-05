Skodde skapar problem

Tett skodde gjer at ferjesambandet Langevåg – Buavåg er innstilt. Vegtrafikksentralen vest reknar med at det skal vere normal drift på sambandet frå klokka 10:00. Også på sambandet Ranavik – Skjersholmane har skodde skapt problem i dag. Her er det normal drift frå klokka 09:05, men reisande må rekne med forseinkingar på grunn av skodde.