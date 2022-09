Etter krav frå Luftfartstilsynet, måtte Statnett skifte ut tusenvis av luftmarkørar på norske luftspenn.

– Dei er godt trente dei karane her.

Det seier Jim Sletten i Statnett om våghalsane som dinglar under eit helikopter i arbeidet med å byte ut markørar i Sogn.

Det som kan sjå ut som eit stunt, er eit av tiltaka som skal gjere det tryggare å fly. Dei nye markørane skal vere lettare for pilotane å oppdage.

Sidan 2014 har Statnett bytt ut 7340 utdaterte markørar på kraftlinjer.

Det er eit krevjande presisjonsarbeid for pilotar og montørar. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

Dyster statistikk

I dag må alle hinder over 15 meter meldast inn til Kartverket. I tettbygde strøk er kravet 30 meter.

Og det er det god grunn til – det har nemleg vore fleire alvorlege ulukker eller nesten-ulukker som følge av manglar i registeret.

I 2014 flaug fire F-16 fly i formasjon over Grong i Trøndelag då eitt av flya trefte ei høgspentleidning. Piloten klarte å lande trygt på Ørlandet.

Same år døydde to personar då eit ambulansehelikopter på oppdrag trefte ei låg kraftlinje. Etter ulukka kom det fram at dei elektroniske karta over hindringar i lufta var for dårlege.

Les også: Helikopteret slo inn i strømledninger før det traff bakken

– Dette er ein risiko som vi lever med kvar dag, fortel Bjarte Ellingsen, sikkerheitsleiar i stiftinga Norsk Luftambulanse.

Han byrja si karriere som flygar heilt tilbake på 80-talet. Før han måtte gje seg med flyginga, hadde han floge i både forsvaret, SAS og i luftambulansen. Sistnemnde i over 20 år.

– Kva tenkjer du om jobben som no blir gjort med merking og registrering av høgspentlinjer?

– For oss er dette heilt vitalt. Ein kan berre kike på havaristatistikken. Det som har skjedd av fatale ulukker i Noreg, har i hovudsak vore på grunn av luftfartshinder.

Blir strengare krav

– Oversikta er nok ikkje heilt komplett, men det er nok ganske bra innanfor dagens krav, seier Erik Bestun i Statens kartverk om registeret i dag.

Bestun har ansvar for prosjektet med nasjonale luftfartshinder, og til nyttår får han langt fleire hinder inn på bordet. Då må nemleg alt av hinder rapporterast når ei ny forskrift trer i kraft.

I tillegg er krava for merking blitt hakket strengare dei siste åra.

– No er det krav om at alle eksisterande luftspenn skal vere merkte. I tillegg er det skjerpa krav til størrelse og synlegheita til markørane, fortel Henning Tennes, seksjonssjef for flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet.

Tidlegare var det ikkje krav om at markørane måtte haldast ved like dersom dei blei slitne av vêr og vind. Dei gamle markørane blei difor grå og lite synlege etter kvart.

Ingen frykt

Dinglande under helikopteret, er det lenge sidan montørane har slite med høgdeskrekk.

– Nei, det er mange år sidan, kan montøren Kai Kleiv dele.

Bak spakane i helikopteret sit Jon Ove Velure. Med stødig hand flyr han opp folk og delar til jobben.

– Det er det mest utfordrande arbeidet eg gjer med helikopter, utan tvil. Men det er moro, seier Velure.