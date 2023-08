Skjenkestad braut alkohollova – skjenka alkohol eitt minutt for seint

Det skriv Stord24.

Ei helg i juli var skjenkekontrollen besøk på fleire skjenkestadar på Stord. På ein av desse blei det oppdaga brot på alkohollova, då kontrolløren observerte at alkohol blei skjenka klokka 02:31. Maksimal skjenketid er derimot sett til 02:30.

Skjenkestaden meiner at det ikkje var gjort ein feil, då gjesten hadde betalt for drikka før klokka 02.30. Stord kommunen forklarar at dette er feil forståing av lova, men forstår at det kan ha skjedd ei misforståing av regelverket.