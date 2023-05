– Eg syns kommunen er veldig snill med oss. Det har vore ein draum for meg å få uteservering, så det er veldig kjekt at me fekk det i år.

Det seier Isabel Abbedissen Dosthe.

Ho er driftssjef for dei to utestadane Bergen Brunsj og Vinbaren Vino Pinxtos i Kaigaten langs Lille Lungegårdsvann i Bergen sentrum.

På det smalaste er det berre ein dryg meter mellom fortauskanten og tauet som avgrensar uteserveringa hennar.

Ein meter utanfor fortauet dundrar bybanen forbi med få minutts mellomrom.

– Me må passa på at det er grei passasje for alle – store og små, blinde, eller folk med rullestol, barnevogn, sykkel eller løpehjul, seier ho.

– Trafikktryggleik er hovudoppgåva

Kaigaten er ein fylkesveg. Eigaren Vestland fylke likar praksisen til Bergen kommune dårleg.

– Trafikktryggleik for gåande og mjuke trafikantar er hovudoppgåva til eit fortau. Det er uheldig at kommunen gir dispensasjon frå krava til fri fortausbreidde.

Det seier Mats Korneliussen, Vestland fylkeskommune sin leiar for forvaltningsområde Bergen.

Når sommarvarmen no er i ferd med å innta vestlandshovudstaden, får serveringsstadane breia seg meir på fortaua i sentrum enn det kommunen sine eigne reglar eigentleg opnar for.

Forskriftene tillèt nemleg berre uteservering i inntil éin meters breidde langs fasaden, og berre dersom resten av fortauet er minst tre meter breitt.

Men då koronaen herja som verst med økonomien til utelivsbransjen og det sosiale livet til nordmenn, avgjorde Bergen kommune i 2020 å gi meir plass til å la folk «nyta utepilsen».

Byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) vedgår at sykling på tronge fortau ikkje er ideelt, men meiner det går fint å gi uteserveringar meir plass enn reglane tilseier. Foto: Leif Rune Løland / NRK

«Svært uheldig»

For fjerde år på rad har kommunen no gitt dispensasjonar til større uteserveringsareal og ledig fortausbreidde under tre meter.

Vestland fylke protesterer i eit brev til kommunen:

«Vi meiner at dette gir ein praksis som medfører at det alltid vil vere mogeleg å finne grunnlag for å halde fram med å gje generell dispensasjon frå krava. Dette er svært uheldig.»

Bakgrunnen er at fylket har ansvar for bussane og bybanen, og for tryggleiken på haldeplassane og fortaua langs fylkesvegane i Bergen sentrum.

Kommunaldirektør Ann Iren Fagerbakke i Bergen har argumentert for at «større serveringsareal kan tillates etter en konkret vurdering forutsatt at alle overordnete krav er ivaretatt».

«Vestland fylkeskommune kan ikkje sjå at kommunen si tolkning er rett», skriv Korneliussen i brevet.

Han viser til at Bergen sine eigne forskrifter berre opnar for utvida serveringsareal dersom kravet til fortausbreidde framleis er innfridd (sjå faktaboks).

– Viss det er for smalt, kan folk byrja å bevega seg ut i køyrebanen. Det kan også bli vanskelegare for folk med rullestol, rullator eller barnevogn. Me har også haldeplassar der det står mange menneske. Då må arealet vera stort nok, seier han.

Langs busshaldeplassane på Torget i Bergen kjempar mjuke trafikantar og uteserveringane om plassen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Vil fjerna 3-metersregelen

Fylket seier dette er den siste sommaren dei vil akseptera dispensasjonspraksisen til Bergen.

– Når Vestland fylke ikkje vil vera med på ein ny slik dispensasjonsrunde, vil byrådet gjera ei permanent regelendring, seier byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad frå Venstre.

Utanfor uteserveringane i Kaigaten meiner ho det er god nok plass for gåande. Men så oppstår det plutseleg litt «kork» med både gåande og fleire syklistar i begge retningar på fortauet.

– Med situasjonar som dette er det ei utfordring. Eg innrømmer at det ikkje er heilt ideelt for sykling her.

Byrådet ønsker no å formalisera ei liberalisering av arealreglane for uteservering.

– Me vil fjerna tremeterskravet som hovudregel og absolutt grense. Men det kan vera område der me likevel må halda på tremetersgrensa, fordi det er for trongt og farleg, seier Fjeldstad.

Etter fire år med dispensasjonspraksis vil byrådet i Bergen no heller fjerna regelen om minst tre meter ledig breidde på fortaua i sentrum. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Hyggeleg i sola

Målet er å gjera det meir føreseieleg for næringsdrivande kvar dei får ha uteservering og skjenkeløyve.

– Me er einige med fylkeskommunen i at det er ei dårleg løysing å gi årlege dispensasjonar, seier byutviklingsbyråden.

– Byrådet likar å kalla Bergen for «gåbyen». Kvifor gjer de fortaua smalare og mindre trygge?

– Det er ikkje gitt at det er ein konflikt så lenge det er plass til å passera. Bystyret har akkurat vedtatt at uteservering skal me ha overalt i denne byen. Det er jo hyggeleg at når sola først kjem fram i denne byen, så er det mogleg å setta seg ut.