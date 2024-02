Skjenkekontoret i Bergen vil se på interne rutiner

NRK skrev i januar at skjenkekontoret og andre utelivsaktører reagerte på at det populære utestedet Haven i Bergen sentrum har skjenket ulovlig til kl 2.30 siden åpningen i fjor vår.

Utestedet har vært registrert som en uterestaurant siden 1993, men innehaver og eiendomsinvestor Kjetil Smørås har hevdet at lokalet er å regne som inneareal siden ombyggingen.

På tross av varsel om ulovlig skjenking i november har utestedet fått holde åpent.

Skjenkekontoret opplyste til NRK at usikkerhet om lokalets status som inne- eller uteareal var årsaken til at skjenkingen har fått fortsette. Uteareal skal stanse skjenkingen kl 1 i Bergen.

I går kunne Bergens Tidende melde at skjenkekontoret har fått varslet at utestedet nå må stenge skjenking kl 1, men at den ulovlige skjenkingen ikke får andre konsekvenser.Smørås opplyser til NRK at han er uenig i avgjørelsen og vurderer å påklage den.

Til NRK opplyser skjenkekontoret at de nå vil vurdere interne rutiner.

– Saken vil bli diskutert internt på kontoret, uten at vi kan si annet om utfallet enn at det mulig vil munne ut i endring av interne arbeidsrutiner, sier nestleder Bent Erik Lundø.