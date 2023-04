Skjelettfunn i Ervik: Kan ha lege der i ti år

Skjelettfunnet i Ervik kan ha lege der i inntil ti år, melder BT. Det var fredag 7. april at ein turgåar fann menneskeknoklar i eit skogholt i nærleiken av eit bustadfelt ved Ervik i Bergen.

Politiadvokat Janne Ringset Heltne seier til avisa at den avdøde truleg er ein vaksen mann. Politiet har gjort krimtekniske undersøkingar.

– Resultata frå undersøkingane tilseier at liket kan ha lege der i inntil ti år, seier ho til avisa. Politiet veit ikkje kven mannen er, men har sendt bein til Oslo universitetssjukehus for å henta ut DNA. Heltne opplyser at dei ikkje har opplysingar som tilseier at det har skjedd noko straffbart.