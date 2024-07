Skisenteret på Folgefonna fekk ny kort sesong

I helga stengte skisenteret på Folgefonna anlegget for turistar. Årsaken var for lite snø, og for stor risiko for skikøyrarar.

– Det har komme fram for mykje blåis og sprekker, og det var ikkje forsvarleg å halda opent, seier Stig Otto Mjelde i Visitfonna AS.

Berre profesjonelle lag får trena framover.

Også i fjor måtte dei stengja dørene før det vart august.

– Me vil tilbake til normalen som er sesong til september/oktober, seier Mjelde.

Dei skal no installera snøkanonar i anlegget.