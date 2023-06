Skip frå Austevoll-reiarlag med i leiteaksjon ved Titanic-vrak

Forsyningsskipet Skandi Vinland er på veg til den canadiske kysten for å leite etter dei sakna ubåtturistane ved vraket av Titanic. Dei siste dagane har dei gått føre seg ein stor leiteaksjon i Nord-Atlanteren, etter at ein ubåt med fem personar forsvann. Ubåten var på veg til vraket av Titanic, som ligg utanfor kysten av Newfoundland i Canada. Det norske reiarlaget DOF, som eig Scandi Vinland, stadfestar til Bergens Tidende at dei har vorte bedne om å hjelpe til i leiteaksjonen. Skandi Vinland forlét hamnebyen St. John's på Newfoundland 19. juni, og skal vere ute på havet no. DOF har totalt 55 overflatefartøy og 70 undervassfartøy. Det var den britiske avisa Daily Mail som omtalte saka først. (NPK-NTB)