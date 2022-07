Skeivt arkiv får midler til forskning: – Det er viktig materiale for ettertiden

På Skeivt arkiv i Bergen blir alt tatt godt vare på.

På hyllerekke etter hyllerekke, i kasse etter kasse, ligger bilder, gjenstander, og annet materiell som forteller noe om skeivhetens plass i samfunnet gjennom tidene.

Med ferske midler fra Kultur- og likestillingsdepartementet skal forskerne ved Skeivt arkiv i Bergen for første gang forske på denne delen av norsk historie.

– Det er helt fantastisk og betyr kjempemasse. Det er en bevegelse som har betydd utrolig mye for norsk kulturhistorie, sier professor ved Universitetet i Bergen, Tone Hellesund.

Det har blitt donert og funnet gjenstander som speiler hele den norske homokampen. Disse ligger lagret hos Skeivt arkiv i Bergen. Foto: Sunniva Linjord / NRK

Lite forsket på

Homoaktivist Kim Friele drømte om at det skulle forskes mer på den norske bevegelsen, og donerte både sitt personlige arkiv og penger til Skeivt arkiv.

– Det har vært vanskelig å skaffe penger til skeiv forskning i Norge, og en av Kim Frieles store sorger var nettopp at det ble forsket for lite, forteller Hellesund.

50 år etter at homofili ble avkriminalisert, går Frieles drøm i oppfyllelse.

Nå har Kultur- og likestillingsdepartementet bevilget 1,5 millioner kroner til Skeivt arkiv og Arkivverket.

Neste år får prosjektet ytterligere 2 millioner kroner.

Dette blir det første store forskningsprosjektet på Norges skeive historie.

– Skeivheten er ikke noe nytt, men har alltid vært en del av norsk historie. Så det å få det inn i historiebøkene er viktig, sier Hellesund.

Samlet inn etter angrepet i Oslo

Skeivt arkiv har sammen med Arkivverket samlet inn materiale som kan knyttes til skeiv historie så langt tilbake det finnes spor.

Men også nyere hendelser vil være en del av forskningsprosjektet.

Området foran Oslo tingrett var i flere dager farget av blomster og regnbueflagg etter angrepet natt til 25. juni.

I dagene etter kom folk fra fjern og nær til stedet for å minnes de to personene som ble drept, og de 21 som ble skadet i det politiet etterforsker som et terrorangrep.

– Det blir dessverre en viktig del av den skeive historien, og da er det viktig at det dokumenteres og forskes på, forteller professoren.

Regnbueflagg, bamser, brev og blomster som ble lagt ned er pakket pent vekk i pappesker og frysebokser hos Skeivt arkiv i Bergen.

– Det blir viktig materiale for at de som kommer etter oss skal kunne forstå de forferdelige følelsene som oppstod etter angrepet, sier hun.

Gjenstander etter angrepet i Oslo kan bli spesielt viktige i fremtiden. Foto: Mette Anthun / NRK

– Ingenting har kommet av seg selv

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen forteller at skytingen på London pub i Oslo er et bevis på hvor sårt trengt forskningsprosjektet er.

– Veldig mange tar kanskje de rettighetene vi har for gitt, men homokampen var en hard kamp som kosta veldig mye for veldig mange, sier hun.

Ifølge Trettebergstuen sitter Skeivt arkiv på store mengder materialer som vil være verdifulle for å forstå skeives situasjon både i dag og i fortiden.

– Det å forske på hvordan historien har vært, handler om å bli kjent med oss selv og bli bevisst på at ingenting har kommet av seg selv, sier Trettebergstuen.