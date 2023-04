Skarpe reaksjonar på at regjeringa vil ha slappare kloakk-reglar

Tom Georg Indrevik (H), ordførar i Øygarden

– Vi er svært bekymra for kva dette direktivet kan seie for kommunen i heile Noreg. Vi har behandla saka i kommunestyre og gitt ein tydeleg uttale der vi peikar på kva dette vil ha å seie. Vi støttar arbeidet med å få nyansert direktivet slik at det også kan fungere i Noreg.

Per Lerøy (Ap), ordførar i Austrheim kommune

– Det må vera eit klart og veldefinert kost/nytte-forhold i slike saker. Det er ikkje god miljøpolitikk å byggja store og kostbare reinseanlegg på stader der utsleppa er låge og utsleppsområdet er stort med gode straumforhold slik at ein får ein stor og god fortynningseffekt. Verken investerings- eller driftskostnadane kan forsvarast i slike høve. Me kan ikkje ha same reglane i indre Oslofjord-området og på Stad. Me kan heller ikkje ha det same regelverket for ein lukka terskelfjord og eit ope kystlandskap.

Gunnar Silden (V), ordførar i Stad kommune

– Det er stor forskjell på store byar i Europa med avløp i store elvar som igjen har utløp til havområde som er grunne og langt ifrå dei djupe havområda som vi har rett utanfor kysten vår. Det bur snart like mykje folk i Bremen som det bur i heile Vestland fylke, slik at der er det mykje meir folk å dele kostnaden med innføring av direktivet, so ein må sjå det i det perspektivet.

Birgit Oline Kjerstad, SV

– Det er forståeleg at statsråden ønskjer eit lokalt handlingsrom, og ikkje påleggje små kommunar i grisgrendte strøk langs kysten eit rigid regelverk. Men det er grunn til bekymring viss dette er uttrykk for manglande vilje til å ta ansvar for reinseanlegg som trengst i område der det er fare for overgjødsling. Reinseanlegg er til dømes essensielt for å redde Oslofjorden og andre forureina fjordområde i Noreg. Den økologiske tilstanden i vassområdet må vere avgjerande for kva tiltak som skal setjast inn kvar. Eg er meir bekymra for at regjeringa har kutta i budsjetta til vassområda enn at det blir argumentert for nasjonal tilpassing.

Alfred Bjørlo, Venstre

– Vi er samd med Barth Eide om at det oppdaterte direktivet ikkje er så godt tilpassa norske forhold. Vi har spreidd busetnad og mange små kommunar der krava i utkastet til EU sitt nye avløpsdirektiv kan bli vanskelege å handtere. Dette syner nok ein gong at det er viktig for Noreg å faktisk sitje rundt bordet når felles europeisk politikk blir forma ut i Brussel, og ikkje sitje og tutle aleine ute på gangen til forhandlingsrommet. Hadde Noreg vore medlem av EU, hadde vi hatt rikeleg med høve til å påverke det nye avløpsdirektivet, og alt anna som er relevant for Noreg.

Sofie Marhaug, Raudt

– Vi er nøydde til å resirkulere meir av det som blir sleppt ut i framtida, som nitrogen og fosfor, fordi det kan bli mangelvare på desse viktige næringsstoffa som mellom anna blir brukte i gjødsel. Samtidig er dette ei stor byrde å leggje på dei minste kommunane. Dei minste kystsamfunna har små utslepp, og det finst kanskje betre måtar å sikre ein større miljøgevinst på.

Arild Hermstad, MDG

– At dette kostar, er inga unnskyldning for å la vere. Løysinga må heller vere at staten stiller opp og bidreg til at også små kommunar kan få reinsa utsleppa sine. Eg trur også at folk i små kommunar ønskjer seg rein natur, reine fjordar og eit reint hav, og er kanskje også avhengig av det i jobben sin. Eg forventar at miljøministeren sluttar å trenere EUs miljøpolitikk og heller konsentrerer seg om korleis regjeringa kan stille opp for alle små kystkommunar som treng å få reinsa utsleppa sine og oppgradere kloakksystema sine.