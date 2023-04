Skarpe reaksjonar på «verdsarv-skroting»: – Fullstendig galimatias

Tone Rønning Vike, eigar av Aurland 29|2

– Det er hårreisande og enormt småkårsaktig og tunblindt å droppe verdsarvstatusen til fordel for cruise. Alle prognosar og trendar for reiselivet går i grøn retning. At Aurland bokstaveleg talt vel å satse fossilt, er flautt. Eg er glad dette ordskiftet ikkje er referert i internasjonale media. Snakk om å øydeleggje merkevara si og sage av greina ein sit på. Det ligg eit ubrukt potensiale i verdsarvstatusen. Vi bør heller satse på å bli «verdas grøne hjarte», rusa opp guidetenester, stiar og sykkelstiar.

Per-Arne Tuftin, direktør i Norsk reiseliv

– Her bør bygda tenkje seg godt om. Ein verdsarvstatus dannar grunnlaget for berekraftig turisme, som vi i stadig større grad blir vektlagde når turoperatørar skal leggje opp programma sine og ikkje minst når kundane skal velje reisemål. Å seie frå seg verdsarvstatusen vil vere eit negativt signal på at destinasjonen ikkje ser berekraft som viktig.

Per B. Brochmann, konsernleiar i Norway's Best AS

– Verdsarvstatusen er viktig for Aurland kommune og han er viktig for reiselivet. Den er eit kvalitetsstempel på området vårt, og som sjølvsagt skal setje krav til måten vi forvaltar det på. Å setje spørsmålsteikn ved han er ei lite konstruktiv tilnærming til den vidare diskusjonen om cruise eller ikkje.

Aase Marthe J. Horrigmo, direktør for reiseliv i Innovasjon Noreg

– Attraksjonskrafta som ligg i verdsarvstatusen må ikkje undervurderast. Den er med på skilje dei to fjordane frå andre norske fjordar, dei har ein klar konkurransefordel. UNESCO-statusen er verdskjend, og han seier ikkje berre at her er det noko som er verd å ta vere på, men også at det faktisk blir gjort ein jobb med å vareta ein verdsarv. Det vil også vere ein risiko for svekt omdømme dersom ein stad medvite fjernar verdsarvstatusen. I ei verd der berekraft har aukande betydning må ein forvente at både besøkjande og turoperatørar vil stille krav til stadene dei besøkjer. Eit viktig tillegg er at Reisemålsutvalgets i sin NOU har foreslått at utsleppskravet skal utvidast til å gjelde alle norske farvatn. Dersom det blir vedteke, vil det endre spelereglane.

Anders Nyland, Visit Bergen

– 2026-vedtaket har vore kjent lenge. Frå utsida ser det ut til at ein ikkje i tilstrekkeleg grad har gripe høvet til å utvikle seg og satse sterkare på segment som kan erstatte cruisesegmentet, som ein i mange år har visst at kan komme til å forsvinne som følgje av 2026-vedtaket.

Nils-Anders Nøttseter, MDG

– Å miste verdsarvstatusen vil vere ein katastrofe for omdømmet til Aurland, og som å sage av greina lokalsamfunnet sit på.

Trygve Skjerdal, Sp

– Dersom vi oppfører oss slik at UNESCO tek frå oss statusen, trur eg det ville setje både nasjonen Noreg og kommunen Aurland i eit særs flautt lys.

Eva Hove, leiar av Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap

– Eg tenkjer at ein må passe på å skilje mellom Verdsarvstatusen som såleis, og det som er nasjonale vedtak. Nullutsleppsvedtaket er gjort av Stortinget, sjølvsagt med ein intensjon om å verne verdsarvstatusen. Men så er det slik at framlegg til korleis ein skal innfri og imøtekome dette vedtaket, ikkje enno er endeleg forma ut. Så vel Stranda kommune som Aurland kommune har utarbeidd eigne framlegg om korleis dette kan gjerast på ein smidig måte. Desse innspela forventar vi vil bli seriøst vurderte.

Mette Bakketun, dagleg leiar i Sognefjorden Næringshage

– Det som blir viktig framover er å ha styresmaktene endå tettare på næringslivet i vårt område, og ein endå betre dialog om moglegheitsrom for vidareutvikling. Krava om omstilling generelt vil ikkje gå vekk. Verken i Noreg eller andre deler av verda. At Aurland allereie har ein verdsarv status, er – og kjem alltid til å vere ein stor fordel, set ut frå det store perspektivet; Verda – Noreg – Vestlandet – Aurland.

Heidi Hauge, reiselivsdirektør i Visit Sognefjord

– Vi registrerer at det er eit skrik om hjelp frå lokale politikarar i Aurland. Dette er forståeleg, når verdsarvstatusen blir brukt til å fremje eit politisk vedtak på nasjonalt nivå om nullutsleppskrav som tek lite omsyn til lokalt næringsliv. I Aurland opplever ein at sjølvråderetten til lokal utvikling er teken frå dei. Dette er eit avtalebrot i høve innskrivinga på Unescos verdsarvliste. Innskrivinga skulle ikkje vere ei form for vern. Difor er reaksjonane store frå dei lokale politikarane, som går til desperate utsegner. I denne saka må både lokalsamfunnet og det politiske miljøet på nasjonalt nivå snakke saman for å finne den beste løysinga og so må nullutsleppskrav gjelde for heile Noreg og helst heile Europa om ein verkeleg skal få miljøgevinst.

Pål Mikkel Dalsbotten, dagleg leiar i Flåm Zipline AS

– Å ta vare på miljøet er den viktigaste oppgåva i vår tid. Sjølv om me tapar mykje pengar og arbeidsplassar, ville eg ha vore positiv til vedtaket dersom det hadde hatt god miljøeffekt. Men slik det ligg føre no, er vedtaket puslete, feigt og vil vere negativt for miljøet. To små lokalsamfunn vert ofra for å vise handlekraft. Dette veit regjeringa, og eg tykkjer det er skremmande at dei er villige til å ofre miljøet samt to lokalsamfunn, berre for å stille seg sjølve i eit godt lys. Dei fleste veljarane trur sikker at dette vedtaket fører til mindre utslepp. Dette er i realiteten det stikk motsette av handlekraft, rein symbolpolitikk.