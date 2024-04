Skal vise EM-kamper på Festplassen

Selskapet Beck Live får arrangere fotballfest på Festplassen i Bergen i forbindelse med fotball-EM i perioden 11. juni til 16. juli. Det har byrådet bestemt. Leieprisen er 951.000 kroner.

Ifølge BT er planen å sette opp et telt på 40 x 40 meter med 2000 sitteplasser. Her skal det skjenkes øl og vises fotball. Det er også planlagt aktiviteter for barn- og barnefamilier i perioden.