Tilsynsordningen er helt fersk og ble innført i 2022. Allerede ved det første mottaket som ble kontrollert, ble det avdekket lovbrudd.

Manglene på Toten asylmottak var alvorlige. Politiet ble varslet før tilsynsrapporten var ferdig skrevet.

De har en egen avdeling for enslige mindreårige asylsøkere på Toten asylmottak. Foto: Roar Berntsen / NRK

Heller ikke på Kongsvinger asylmottak var alt som det skulle. Der var det stor risiko for overgrep, omsorgssvikt, alvorlige hendelser og forsvinninger.

Det ble gjort tilsyn av totalt fire asylmottak for barn i fjor. Ved tre av disse fire ble det avdekket lovbrudd.

Nå varsler Helsetilsynet om en akutt situasjon. De mener at ordningen mangler midler, og at de sliter med å kontrollere om barna får den omsorgen de har rett på.

Uten mer penger kan konsekvensene bli alvorlige for barna det gjelder, skriver de.

– Det er vår oppgave å melde fra når vi opplever at situasjonen er uholdbar, sier Camilla Sønnichsen Kayed, seniorrådgiver i Helsetilsynet.

En «umulig» jobb

Det forventes at mer enn 1000 barn vil søke om asyl i Norge i år, men allerede i dag er det flere mottak som ikke klarer å gi barna god nok omsorg, skriver Helsetilsynet i varselet.

– Barn som bor i asylmottak er allerede sårbare. De har behov for stabilitet og omsorg, sier Camilla Sønnichsen Kayed, seniorrådgiver i Helsetilsynet.

Camilla Sønnichsen Kayed, seniorrådgiver i Helsetilsynet. Foto: Eline Johnsen Helledal

Før jul ba de om mer penger fra Justisdepartementet for å gjøre tilsyn.

Med nesten 600 mindreårige asylsøkere fordelt på 59 asylmottak, spredt over hele landet, mener Helsetilsynet at jobben blir «umulig» med dagens midler.

I dag har de kun to stillinger, i tillegg til store utgifter til reiser og bruk av tolk.

NRK har snakket med Utlendingsdirektoratet (UDI), som uttaler at de støtter Helsetilsynets vurderinger om et behov for flere tilsyn.

Stramt budsjett

– Dagens tilbud er ikke så dårlig som det blir framstilt som. Det er ganske bra faktisk.

Det sa statssekretær Even Eriksen (Ap) fra Justisdepartementet til NRK i Dagsnytt 18 i november.

Han snakket om UDIs omsorgstilbud for unge asylsøkere som bor på mottak i Norge. Debatten omhandlet hvem som skal ha dette ansvaret.

Even Eriksen (Ap), statssekretær i Justisdepartementet. Foto: Lars Os

Nylig tok nemlig flere partier til orde for at alle asylbarn skal under barnevernets omsorg. I 2022 avslørte NRK at rundt 400 barn og unge som har søkt asyl alene i Norge siden 2015, har forsvunnet og sjelden blitt lett etter.

I dag er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvar for asylbarna over 15 år, mens barnevernet har ansvar for de yngste.

Norge har en rekke ganger fått internasjonal kritikk for denne forskjellsbehandlingen.

Den nye tilsynsordningen er et viktig verktøy for å avdekke feil og mangler, samt sikre oppfølging av dem som drifter mottakene, forklarer statssekretæren til NRK når vi kontakter han nå.

– Regjeringen er opptatt av at enslige mindreårige asylsøkere som bor i mottak skal ha det fint den tiden dem oppholder seg der, sier Eriksen.

– At det avdekkes kritikkverdige forhold viser at tilsynsordningen fungerer, fortsetter han.

Men Helsetilsynet ser ikke ut til å få mer penger.

– På grunn av stramt budsjett og nødvendige prioriteringer er det ikke satt av økte ressurser i 2024, sier statssekretæren.

– Isolerte fra samfunnet

– Dette kan være et tegn på at vi må sette inn mer ressurser for å sørge for at disse barna får omsorgen de har rett på, sier SVs asylpolitiske talsperson, Birgit Oline Kjerstad.

Birgit Oline Kjerstad, SVs asylpolitiske talsperson. Foto: Silje Rognsvåg / nrk

Hun peker på at statsbudsjettet for 2024 er vedtatt, og at dette må vurderes i arbeidet med revidert nasjonalbudsjett til våren eller neste års budsjett.

– Vi må se om tilsynet er rigga for å få gjennomført det som er vedtatt. Mottakene er gjerne litt isolerte fra resten av samfunnet, og mye er dermed ikke åpent for allmennheten, som i andre tilfeller kan være med å varsle, sier hun.

I tillegg til Helsetilsynets ordning, gjør UDI egne kontroller av mottakene:

Avvik hos seks av elleve mottak Ekspander/minimer faktaboks Totalt er elleve mottak for enslige mindreårige asylsøkere kontrollert i år. Ved seks av disse ble det funnet avvik, ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI). Tre mottak hadde ikke nok eller tilstrekkelig bemanning.

To mottak hadde ikke ansatte med riktig kompetanse.

To mottak manglet nattvakter med riktig kompetanse.

Tre mottak manglet systemtatisk opplæring.

Fire mottak hadde mangler ved, eller ikke gjennomført, tiltaksplaner for beboerne. Driftsoperatørene er pålagt å rette opp disse avvikene, og flere av dem er nå lukket.