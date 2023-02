Skal pusses opp for 2 milliarder

Realfagbygget og Fysikkbygget ved Universitetet i Bergen skal renoveres og pusses opp for i overkant av 2 milliarder kroner. I tillegg skal det bygges et helt nytt energi- og teknologibygg til rundt 400 millioner kroner, skriver Studvest. Oppussingen skal finansieres ved hjelp av statlige midler, mens nybyggene er ment finansiert sammen med næringslivet. Målet er at det hele skal stå klart innen 2031.