Skal ordna bruer for over 200 millionar

E39 Stordabrua og FV 542 Bømlabrua skal no oppgraderast for over 227 millionar kroner, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding. Og det er eit dansk firma, Ommen AS, som har fått jobben. Arbeidet startar på Stordabrua våren 2023, medan jobben på den andre brua startar året etter. I prosjektet skal mellom anna berekablane bli avfukta.