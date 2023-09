Skal møte Høyre igjen: – Tunnel ikke et alternativ

– Det var en hyggelig prat. Vi er enige om at byen trenger trygg styring videre og det ser ut til at vi skal snakkes igjen, sier Venstres Per Arne Hvidsten Larsen til NRK etter den første innledende samtalen med Høyre om byrådssamarbeid i Bergen.

– Kan dere gå med på bybane i tunnel?

– Vi skal ikke begynne med forhandlinger her. Vi har ikke gått til valg med noen ultimatumer. Mange andre har sagt hva som er uaktuelt og så videre. Vi har et viktig oppdrag i denne byen og det er å få bygget bybanen til Åsane.

– Så det betyr at dere er åpen for tunnel?

– Tunnel er ikke alternativ det kan bli noe av. I praksis betyr tunnel at det ikke blir noen bybane til Åsane.

Larsen sier Venstre også skal i samtaler med Arbeiderpartiet og avtroppende byrådsleder Rune Bakervik. De to partiene utgjør i dag et mindretallsbyråd.