Skal leie opplæringsutvalet

Åsmund Berthelsen frå SV blir ny leiar i hovudutvalet for opplæring og kompetanse i Vestland fylke. Berthelsen som er frå Naustdal, gler seg til å leie arbeidet. – Vi skal komme fram til løysingar og vedtak som gjer at vi når måla om den beste vidaregåande skulen for elevane og auka gjennomføring, seier han.