Skal hjelpe skårfaste

To utanlandske turistar er skårfaste i Fitjadalen i Kvam. Politiet er i området og prøver å lokalisere dei. – Det er dårleg dekning i området, men vi prøver å få lokalisert dei, opplyser operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Dei to mennene har gått frå Breidablik. Der dei står no kjem dei seg verken opp eller ned. Frivillige er også kalla ut for å hjelpe til med å få mennene ut av området-

– Vi vurderer om vi må inn med helikopter eller om folk med tau kan hjelpe til.