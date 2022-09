Skal ha truga med våpen

Tre menn vert torsdag framstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett, sikta for truslar og bortføring av ein anna mann. Hendinga skjedde ved kommunesenteret Mo i Modalen kommune tysdag, skriv BT. Skytevåpen skal vera involvert i hendinga. Ifølgje advokat Petter Bonde og advokat Erik Johan Mjelde, som representerer to av mennene, erkjenner dei ikkje straffskuld.