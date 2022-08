Skal ha spytta på mann fordi han var homofil

Politiet måtte rykka ut til Engen i Bergen i natt på grunn av meldingar om eit slagsmål mellom to personar. Krangelen skal ha oppstått då den eine mannen spytta på den andre grunna legningen hans. Fleire personar brøyt inn mellom dei to menna, men ingen skal ha blitt fysisk skadd. Politiet oppretter no ei sak for å undersøke nærare kva som skjedde og kva som vart sagt.