Skal ha sperra inne 13 kattar i fleire månader

Ein sogning i 60- åra er tiltalt for å ha sperra 13 kattar inne i eit hus i fleire månader. Ifølge tiltalen gav han ikkje dyra godt nok med mat og vatn, og sjuke dyr fekk heller ikkje den hjelpa dei skulle ha. Då hendinga blei oppdaga i januar, var kattane avmagra og hadde ei rekkje sjukdommar. Ifølge tiltalen var det også mykje avføring i huset, og dyra levde under uhygieniske og helseskadelege forhold. Mannen fekk pålegg frå Mattilsynet om å kastrere og steriliserer vaksne kattar, samt å avlive eller omplasserer kattungar. Men dette pålegget retta han seg ikkje etter. Også dette er sogningen tiltalt for i Sogn og Fjordane tingrett.