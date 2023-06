Skal ha lokka born til å sende nakenbilete av seg sjølv

Ein mann i 20- åra frå Sunnfjord er i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for seksuelt krenkande eller annan uanstendig åtferd overfor barn under 16 år. Mannen skal ha sendt meldingar via Snapchat til fire ungar gutar og ei jente. Han skal ha sendt nakenbilde og video av seg sjølv medan han onanerte, og bede om same type bilde i retur. Sunnfjordingen er også tiltalt for å ha sendt inn ein lånesøknad på 350.000 kr på vegner av eit byggefirma til ein bank. Han skal også ha sendt forfalska dokument til politiet for å få tilbake førarkortet sitt. Mannen er også tiltalt for å køyre utan gyldig førarkort tre gonger.