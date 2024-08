Skal ha krasja i narkorus og prøvd å svindle forsikringsselskapet sitt

Ein mann i 30-åra må svare for både forsikringssvindel og for køyring i narkorus i Sogn og Fjordane tingrett. Det var ein sommardag i 2022 at sogningen ifølge tiltalen skal ha køyrd av vegen i narkorus, noko som førte til at han skadde seg sjølv og bilen sin. Ifølge tiltalen skal mannen ha teke narkotika også etter ulykka medan han sat fastklemt i bilen.

Sogningen må også svare for at han prøvde å få utbetalt 90.000 kroner som han ikkje hadde krav på frå forsikringsselskapet sitt.