Skal ha falt ti meter i tørrdokk

Alle nødetatene har rykket ut til Damsgårdsveien på Laksevåg i Bergen, der en mann skal ha falt ti meter ned i en tørrdokk. Det pågår livreddende førstehjelp, skriver Vest politidistrikt på Twitter/X. Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 21.40.

NRK har fått bekreftet at det lørdag kveld var et arrangement i et lokale som ligger like ved tørrrdokken.



Seilskipet Statsraad Lehmkuhl ligger for tiden til reparasjon i tørrdokken på verftet, der ulykken skjedde.