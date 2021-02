No er to sjukehus i gang med ein studie for å finne ut meir om etterverknadane av koronaviruset.

– Det er prekært å få vite meir om etterverknadane så fort som mogleg, seier nevrolog Randi Eikeland til NRK.

Ho er koordinator i studien som er sett i gang som eit samarbeid mellom Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark.

Framleis plaga

I mars i fjor vart overlege Marius Langballe Dalin på Førde sentralsjukehus, smitta av koronaviruset. Symptoma var i starten så vage at det tok tid før han forstod han var blitt smitta av viruset.

– Etter kvart vart eg veldig sliten og fekk kraftig hovudverk, seier Dalin.

Hovudverk, tap av luktesans og dårleg konsentrasjon prega Dalin då viruset herja som verst i kroppen. Han slapp sjukehusinnlegging, og etter tre veker var han tilbake i jobb.

– Eg kunne komme tilbake på jobb då eg var symptomfri, men kva tid ein faktisk er symptomfri er vanskeleg. Eg er framleis plaga med symptom, seier Dalin.

Håpar det vil gå betre

Sjølv om dei verste symptoma forsvann relativt fort, har han lenge hatt etterverknader med tungpust, dårleg kondisjon og behov for meir kvile.

– Dei eg sprang like fort som tidlegare, spring no betydeleg raskare enn meg. Tanken har slått meg om ein blir nokre år eldre av dette viruset, seier Dalin.

Legen seier han har vore bekymra for at viruset kan ha gitt skader på hjarte eller lunger, men han har ikkje planar om å greie ut det.

Han håpar at det vil gå betre med tida.

– Behov for ein studie

– Me veit at infeksjonar generelt kan gje ein del plager hjå folk som har vore sjuke, seier nevrolog Randi Eikeland.

Studien om etterverknader av covid-19 er kalla Covita og skal sjå på immunitetsutvikling, risikofaktorar og prognose for dei som har gjennomgått sjukdomen.

– Ein ser eit behov for ein slik studie, og det vil gjere oss i betre stand til å takle problemstillinga og gje folk god informasjon om korleis dette kan gå, seier Eikeland.

Det er berre smitta frå Agder og Telemark som kan delta i studien, som skal gå over to år. Dei håpar resultata kan vere representative for resten av landet.

Randi Eikeland, nevrolog ved Sørlandet Sjukehus Foto: Sørlandet sjukehus

Følger opp frå sjukehuset

Sørlandet sykehus har hovudansvar for å følge opp pasientar med moglege etterverknadar av covid-19. Dei er spesielt interesserte i energinivå, kognitive problem, lungeskadar og hjartesjukdom.

– Legane må sikra at pasienten sitt behov for rehabilitering vert avklart, seier avdelingsleiar, Liv Heidi Brattås Remo i Helsedirektoratet i ein e-post til NRK.

Ifølge Remo er Helsedirektoratet i gang med ein nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19. FHI har pågåande analysar av kva helsetenester ein skal oppsøke dersom ein treng oppfølging etter gjennomgått covid-19.

Saknar overskotet han hadde

På sentralsjukehuset i Førde er Marius Dalin tilbake i jobb som overlege. Men overskotet er mindre og han har gått ned i arbeidstid.

Det såg han seg nøydd til for å ha nok overskot til politikken og familien.

– Det har vore godt med litt ekstra pusterom. Eg har ikkje det overskotet eg skulle ønske eg hadde, seier Dalin.