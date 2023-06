Skal byggja ny kommunal barnehage i Sveio

I lang tid har det vore usemje om bygging av ny kommunal barnehage i Sveio sentrum som erstatning for den gamle. Nokon har meint at behovet ikkje er til stades grunna lågare barnetal. Andre meinte den gamle var så dårleg at han trengde oppgradering. Og i kommunestyremøte måndag kveld vart politikarane samde om å byggja ny, men ikkje utvida kapasiteten, skriv Vestavind.