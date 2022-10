Skal betala per cruisepassasjer

Frå januar skal Bergen Havn betala Stiftelsen Bryggen for kvar cruisepassasjer som besøker byen. Dei har inngått ein avtale om ei årleg tilskotsordning for sikring av Bryggen, skriv Bergen Havn i ei pressemelding. Ordninga vil i praksis innebera at Bergen Havn bidreg med to kroner per passasjer. Midlane vil vera øyremerkte til brannsikring og oppgradering av infrastruktur. Bakgrunnen er at cruiseturistane bidreg til slitasje på Bryggen,