Skal behandla suspensjon av tidlegare promilletiltalt politibetjent

Ein politibetjent i Vest politidistrikt har vore suspendert etter at han vart etterforska for mogleg promillekøyring på Stord i februar 2022. Han skulle etter planen ha møtt i retten i morgon, tysdag, tiltalt for promillekøyring. Men før helga trekte påtalemakta saka. No skal også tilsetjingsrådet i Vest politidistrikt behandla suspensjonen, og det så raskt som mogleg, opplyser Vest politidistrikt.