Skadeverk og tjuveri i Bergen

Natt til tysdag tok politiet hand om to personar i Bergen sentrum, som ulovleg tok seg inn på eit hotell. Dei utløyste brannalarmen og stal matvarer. Nokre timar seinare måtte politiet reise til Løvstakkveien der to personar hadde knust ei rute i ei dør. Dei blir melde for skadeverk, skriv politiet.