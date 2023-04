Skadet skikjører sendes til Haukeland sykehus

Et redningshelikopter har hentet en skadet skikjører i Etne og frakter personen til Haukeland universitetssykehus. Skikjøreren hadde ikke hjelm på seg da vedkommende kjørte på et tre ved Eikemostølen.

Politiet opplyste at personen var bevisst etter hendelsen.