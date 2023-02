Skadet i kiteulykke

En kiter har falt og skadet foten og hoften ved Skiftesjøen på Hardangervidda. Den skadde kiteren skal være sammen med en annen person, men de to klarer ikke å ta seg tilbake til riksvei 7. Røde Kors er på vei med en patrulje til stedet. Dårlig vær gjør at det er usikkert om et redningshelikopter kan settes inn.