Skadd i bombeangrep

Røde Kors-hjelpearbeidaren Simon Johnsen frå Litle Høydal i Florø er skadd i eit bombeangrep i Ukraina torsdag ettermiddag. I ein kort kommentar til Firdaposten fortel han, før han vart trilla inn på sjukehuset, at han har fått brannskadar, splintskadar i hovudet, skadar på eit auge og at han delvis har mista høyrselen etter bombesmellet. Johnsen håpar at behandlinga han då skulle få kan rette opp det meste. Det var VG som melde om hendinga først.