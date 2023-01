Skaanes blir likevel ikkje Aalesund-spelar

Kasper Skaanes blir likevel ikkje Aalesund-spelar. Det melder BA. Måndag reiste brannspelaren til Ålesund for å signera for eliteserieklubben, og klubbane var einige om ein overgang. Det einaste som stod att var at 27-åringen skulle gjennom ein medisinsk test. Den bestod han ikkje, og agenten hans, Stig Lillejord stadfestar til avisa at det ikkje blir overgang for Skaanes i denne omgang.