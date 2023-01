– Det er veldig kjipt. Eg har sett for meg å etter kvart kjøpa leilegheit sjølv. Så at mi lønn berre kan kjøpa ein firedel er litt kjedeleg å vita, seier Fagerheim Sandal.

Inger Louise Fagerheim Sandal jobbar som sjukepleiar på psykiatrisk akuttmottak på Sandviken sjukehus i Bergen.

Der har ho hatt fast jobb sidan sommaren 2022.

25-åringen er overraska over kor få moglegheiter ho har på bustadmarknaden i Bergen.

Tal frå sjukepleiarindeksen viser at ho berre får finansiering til å kjøpa 26,1 prosent av bustadane på marknaden.

Det er få, men ikkje så få som i Oslo.

Der kan ein sjukepleiar kjøpa 1,5 prosent av bustadane.

Sjukepleiarindeksen Ekspandér faktaboks Sjukepleierindeksen måler kor stor andel av de omsette boligene en singel sjukepleiar får finansiering til å kjøpe.

Dersom sjukepleieren kan kjøpe en høg andel av boligene i en by, er boligprisene i byen låge. Viss sjukepleieren ikkje kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt.

Indeksen er utarbeidd for nkre utvalde byar i Noreg over tid.

Rente, inntekt, skatt og boligpriser er dei viktigaste komponentane i sjukepleierindeksen. Ingen av dei er konstante. For å konstruere sykepleierindeksen historisk har indeksmakerne henta historiske bustadlånsrenter frå SSB, historiske husholdningsbudsjettår frå SIFO, historiske skattesatsar frå Skatteetaten og historiske inntektstal frå KS og SSB.

Ein føresetnad som er lagt til grunn, er at lånekundane skal tole 5 prosent auke i boliglånsrenten og nedbetale lånet over 30 år.

Frå 1. januar 2017 skal norske lånekundar maksimalt få fem gonger bruttoinntekt i total gjeldsbelastning. Kjelde: Eiendom Norge

Gjer det ikkje for løna

Sjukepleiaren leiger for tida leilegheit, og håpar at ho med fornuftig sparing i tida framover kan få høve til å kjøpa noko ho kan eiga.

Fagerheim Sandal seier at ho valde å bli sjukepleiar for å kunne jobba med menneske.

– Så du gjorde det ikkje for løna?

– Absolutt ikkje. Viss ein fokuserer mest på løn, så er ikkje sjukepleiaryrket for deg, ler Fagerheim Sandal.

Sjukepleiaren legg til at det ikkje berre er sjukepleiarar som slit med å koma seg inn på bustadmarknaden. Det gjeld nyutdanna generelt.

Ho seier ho av og til tykkjer at løna ikkje er riktig i forhold til arbeidsmengd og innsats.

– Ein jobbar mykje, både natt og dag, og står i mange vanskelege situasjonar. Så det at ein får den løna ein får kan kjennast urettferdig, seier Fagerheim Sandal.

Inger Louise har jobba fast som sjukepleiar sidan juni 2022. Foto: Privat

– Området har eit prisproblem

Eiendom Noreg har målt kor stor del av dei omsette bustadane ein sjukepleiar med ein gjennomsnittleg årsinntekt kan få finansiering for sidan 2005.

Indeksen tar utgangspunkt i fjorårets gjennomsnittlege årslønn for sjukepleiarar: 640.000 kroner.

Sjukepleiaryrket er eigna fordi inntekta representerer ei typisk god norsk inntekt, og i liten grad er konjunkturavhengig.

Analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendom Noreg seier dette handlar om bustadmarknaden i dei ulike byene, og ikkje lønna.

– Dersom ikkje bustadene er tilgjengeleg for den gode, norske inntekta, som blir representert i sjukepleiaren, så har området eit prisproblem, seier han.

– Kva er det viktigaste ein kan gjera for at dei med vanlege inntekter skal få tilgang til ein større del av bustadane?

– No har det blitt forbetringar i låneforskrifta. Det hjelper. Spesielt for dei som har inntekter lågare enn sjukepleiaren. Det er det enklaste i det korte biletet.

Det er stor variasjon ulike plassar i Noreg. Foto: Eiendom Norge

Har blitt vanskelegare

I Oslo kan ein sjukepleiar få finansiering for om lag ein av hundre bustader.

Ein to timars køyretur lenger sør, i Porsgrunn, har ein høve til å kjøpa om lag 54 av hundre bustader. Det er ein av byane der det er rimelegast å kjøpe bustad.

– Generelt så er ikkje bustadprisane eit problem i Noreg, slik me måler det, seier Lund.

Over tid har bustadprisane i Noreg stige jamt og trutt, medan sjukepleiarindeksen har variert meir.

Botnnoteringa var under finanskrisa, då ein gjennomsnittleg norsk sjukepleiar berre kunne kjøpa rundt 8 prosent av bustader til sals.

Dei siste åra har det blitt vanskelegare og vanskelegare for sjukepleiarar å få finansiering. Sjukepleiarindeksen ligg no på litt under 30 prosent på landsbasis.