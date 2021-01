Sjukepleiar Elisabeth vil ikkje ta koronavaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Eg kjenner ikkje til biverknadene. Eg er ikkje vaksinemotstandar, men ønsker ein trygg vaksine som har blitt testa mykje lenger.

Elisabeth Sandhåland jobbar som sjukepleiar på ei avdeling for mottak, omgåande hjelp og lindrande behandling i Haugesund kommune.

Ho bestemte seg tidleg for at ho ikkje ville ta vaksinen.

Lovar lite

Ho meiner ein veit for lite om effekten av vaksinen.

– Det er veldig lite dei kan lova at den vil hjelpa for. Dei veit ikkje om du framleis kan smitta andre eller bli smitta, eller få alvorleg sjukdom. Og dei veit ikkje langtidsbivirkningane.

Sandhåland tenker at ho har eit naturleg immunforsvar.

– Så eg føler meg ganske trygg på at eg ikkje treng denne vaksinen, rett og slett.

Misforståing

Overlege og seksjonsleiar Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet (FHI) avviser at effekten er uviss.

– Vaksinane som no er godkjende har like godt dokumentert effekt som kvar og ein annan vaksine. Det er ikkje tatt nokon snarvegar eller hastegodkjenningar i den forstand.

Han kallar det ei misforståing at vaksinen er gjort så veldig hastig.

– Det stemmer at me veit litt lite om kort- og langtidseffekten. Men effekten her og nå er det veldig gode studiar på, seier han.

FRIVILLIG: Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet meiner vaksinering er trygt, men seier helsepersonell og alle andre kan velja sjølv. Foto: Torstein Bøe / NTB

Delte meiningar

Norsk Sjukepleiarforbund gjorde i november ei kartlegging.

Blant nærmare 23.000 sjukepleiarar svarte 52 prosent at dei ville ta koronavaksinen når dei fekk tilbodet.

37 prosent var usikre, og nærmare 11 prosent svarte nei.

Sjukepleiarforbundet opplyser at dei ikkje planlegg ei ny undersøking no når vaksinasjon av helsepersonell er starta.

VAKSINE: Den fyrste koronavaksinen blant helsepersonell ved Haukeland universitetssjukehus blei sette tysdag 12. januar. Foto: Marit Hommedal

– Dei har lov å nekta

FHI slår fast at det er eit viktig og grunnleggande prinsipp i Noreg at vaksinering er frivillig.

– Det gjeld også for helsepersonell. Dei har lov til å nekta. Men ein arbeidsgjevar for helsepersonell har jo ein viss styringsrett, og ei plikt til å beskytta arbeidstakarane sine.

– Så viss det er viktig at du er beskytta mot virusinfeksjonar i jobben din, kan nok arbeidsgjevaren omplassera deg til andre oppgåver innanfor same verksemda, seier han.

Ordførar Arne-Christian Mohn (Ap) seier Haugesund kommune ikkje har diskutert kva dei vil gjera med sjukepleiarar som ikkje vil vaksinera seg.

– Inntil vi veit sikkert om vaksinen beskyttar mot å smitta vidare, noko vi ikkje veit i dag, så bør det vere opp til kvar enkelt å ta vaksinen, seier han.

OPP TIL EIN KVAR: Ordførar Arne-Christian Mohn (Ap) meiner det bør det vere opptil kvar enkelt om dei vil ta vaksinen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Mange er redde

Sjølv om vaksinasjon er frivillig, fortel Sandhåland om både tabu og vaksinepress blant kollegaer i helsesektoren.

– Det er eit press om at helsepersonell skal fronta og vera for vaksinering, for at me skal komma ut av pandemien og få fridomen tilbake. Men denne vaksinen har jo ikkje lova det.

– Eg veit det er mange helsepersonell som er redde no. Dei ønsker ikkje å ta vaksinen, men tør ikkje nekta, seier Sandhåland.

Ifølge henne er folk redde for å mista jobben, å ikkje få reisa, og redde for å få kritikk om at dei hindrar at me kjem ut i fridomen igjen.

– Det er klart me ikkje skal ha nokon gapestokk, verken for dei som er smitta, eller for dei som er skeptiske eller tvilande til vaksinasjon, seier Berg i FHI.

Han peikar på at det må vera eit ope ordskifte om dette.

– Me må snakka om det og prøva å opplysa og oppfordra til at så mange som mogleg lar seg vaksinera, seier han.

SKEPSIS: I november var nesten halvparten av 23.000 spurde norske sjukepleiarar skeptiske eller negative til å ta koronavaksine. Foto: Katrine Sunde / Haukeland universitetssykehus