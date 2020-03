Sjukehus utset planlagde kreftoperasjonar på grunn av korona-krisa

KAN ENDRE BEHANDLING: – Vi vurderer kvar enkelt pasient opp mot risiko. For nokre kan det vere at vi må endre behandling, for eksempel om vi vurderer at smitterisikoen vert for høg ved at pasientar får redusert immunforsvar, seier Christian Beisland, avdelingssjef på urologisk avdeling ved Haukeland.

Foto: Stine Mari Velsvik / NRK