– Det var eit sjokk å møta opp på skulen i dag utan å ha fått noko informasjon.

Det seier student Guro Olsen på barnehagelærarutdanninga ved campus Bergen. Studievenninna Iselinn Eikeland er samd.

– Det er utriveleg å tenka på at mange fleire enn dei sju kan vera smitta. Hadde eg visst om dette på førehand, hadde eg blitt heime i dag. Kjipt om eg blir smitta.

Varsel i natt

Skulen vart varsla om påvist smitte i løpet av natt til fredag.

– Klokka 00.30 fekk vi melding frå to studentar om at dei har fått påvist koronasmitte. I føremiddag fekk vi beskjed om fem andre tilfelle.

Det seier instituttleiar Tom Skauge ved institutt for økonomi og administrasjon til NRK.

Dermed har instituttet hans truleg det hittil største koronautbrotet innan høgare utdanning i Noreg.

Ved Høgskulen på Vestlandet sin campus Bergen er det avgjort at ingen av dei 450 studentane på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon får campusundervisning i dag eller heile neste veke.

Men det er ei rekke andre store koronautbrot i landet.

Fleire utbrot

Hurtigruta: Totalt har 71 personar vore smitta etter utbrotet på MS «Roald Amundsen». Per torsdag er det færre enn 10 som er i isolasjon om bord.

Voss: Ein femte smitta person den siste veka har uviss smittekjelde. Omlag 60 er i karantene, og alle sjukeheimane er stengde for besøk. STENGER: 450 av studentane ved Høgskulen på Vestlandet sin campus i Bergen må halda seg heime ut neste veke. Foto: Høgskolen i Bergen

Frå same faddergruppe

Skauge seier alle dei sju med påvist smitte ved Bergen campus er frå den same faddergruppa på omlag 15 personar.

– Kvifor stenger de då alle dei 450 studentane på instituttet ute?

– For å vera føre var. No brukar vi dagen i dag til å få oversikt over situasjonen og få fleire testresultat. Og vi avlyser uansett all undervisning på campus i dag og neste veke, men det går ein del digital undervisning.

Instituttet har bede lærarane rigga til meir digitalundervisning neste veke.

Vurderer heile campus

Skauge veit ikkje om smitta faktisk er avgrensa til den aktuelle faddergruppa.

– Så vidt eg veit har vi hatt veldig strenge reglar for avgrensingar i fadderveka, men det er ikkje mitt bord, seier Skauge.

Han opplyser at det også pågår møte for å avgjera kva Høgskulen skal gjera i høve til alle dei andre studia ved campus i Bergen.

– All annan aktivitet på campus går som normalt, seier rektor Berit Rokne fredag klokka 11.