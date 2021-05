Sjøfolk som skal mønstre slepp karantenehotell – men ikkje dei som skal ha fri

I det faglige grunnlaget til forskriftsendringen er ingen spesielle arbeidsgrupper vurdert. Hvorfor ikke?

– Utgangspunktet for oppdraget var spørsmål om det var behov for innstramminger på grunn av den alvorlige situasjonen i India med en ny virusvariant. Selv om ikke spesifikke grupper ble nevnt i oppdraget, kan etatene vurdere dette som en del av helheten. I dette svaret ble det vurdert at det var behov for strenge tiltak. Systemet i smittevernloven forutsetter blant annet at tiltak ikke skal vare lenger enn nødvendig og justeres etter smittesituasjonen. Det er derfor ofte slik at strenge tiltak innføres raskt i en alvorlig situasjon, mens det etter hvert kan gis unntak for enkelte grupper eller andre lettelser i tiltaket.

Sjøoffisersforbundet mener det er en «unnlatelsessynd» at det her ikke er foretatt en egen forholdsmessighetsvurdering for deres yrkesgruppe. Departementets kommentar til det?

– Reglene er generelle og dette tiltaket ble vurdert som forholdsmessig ved innføringen. Helsedirektoratet støttet FHIs anbefaling om å utvide bruken av karantenehotell på reisende fra land utenfor Europa for å redusere muligheten for importsmitte med nye virusvarianter. En slik generell utvidelse ville kreve en grundigere gjennomgang av regelverket og unntaksbestemmelsene for karantenehotell enn det de hadde mulighet til innenfor tidsrammen. Helsedirektoratet valgte i første omgang å anbefale innskjerping av reglene om karantenehotell for reisende fra de landene hvor en særlig høy andel av de reisende tester positivt etter ankomst, spesielt India, Pakistan og Irak. Helsedirektoratet vurderte at det var grunn til å vurdere en tilsvarende innskjerping for flere land utenfor EØS- og Schengenområdet.

I forholdsmessighetsvurderingen la Helsedirektoratet til grunn at plikt til opphold på karantenehotell er inngripende i den enkeltes privatliv. Importsmitte har vært en viktig årsak til smitteutbruddene vi har hatt i Norge og har ført til strenge lokale og nasjonale tiltak i perioder. Det er fortsatt bekymring for import av mer smittsomme virusvarianter. Karantenehotell har vist seg å være et effektivt og målrettet virkemiddel for å hindre importsmitte. For at tiltaket skulle være forholdsmessig ble det gitt unntak blant annet for personer som kunne vise til sterke velferdshensyn.