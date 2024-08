• Victoria Cruziana er en sjelden blomst som finnes i Musèhagen i Bergen, og blomstrer bare to ganger om natten før den hviler i ett år.

• Blomsten er tvekjønnet, noe som betyr at den kan pollinere seg selv, og skifter farge fra hvit til rosa fra den første til den andre natten.

• Interessen for blomsten har tidligere vært så stor at folk har brutt seg inn i hagen for å få med seg blomstringen.

• I år vil Universitetet i Bergen for første gang ha nattåpen hage i forbindelse med blomstringen, og blomstringen vil også bli strømmet minutt for minutt i samarbeid med NRK.

• Victoria Cruziana er krevende å dyrke da den trenger høy og jevn temperatur i både vannet og luften, masse gjødsel, og mye lys.

• Selv om blomsten kan pollinere seg selv, har den ikke klart å gjøre dette i Bergen, derfor blir planten sådd på nytt hvert år.

