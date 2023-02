Tirsdag denne uken fikk en seks måneder gammel hund påvist den sjeldne hundesykdommen leptospirose hos Minde dyreklinikk i Bergen.

Dette er en bakteriesykdom som kan gi milde utslag som en lett influensa, men sykdommen kan også bli akutt og farlig.

I slike tilfeller kan sykdommen være dødelig uten antibiotikabehandling.

I sjeldne tilfeller kan den også smitte over til mennesker.

Valpen Fusse fikk hjelp og er på bedringens vei, forteller matfar Knut Helge Mowinckel.

– Hunden nesten har stått opp fra de døde, forteller han.

PÅ BEDRINGENS VEI: Hundeeier Knut Helge Mowinckel sier at hunden «nesten har stått opp fra de døde» etter å ha vært alvorlig syk etter leptospirose. Nå er hunden på bedringens vei. Foto: Merete Mowinckel

Ber hundeeiere være oppmerksomme

Det var veterinær Hilde Røssland som oppdaget den sjeldne sykdommen Fusse hadde.

– Vi ble overrasket, for dette er ikke noe vi ser til vanlig. Jeg har aldri stilt denne diagnosen tidligere, sier Røssland hos dyreklinikken.

Hvor den seks måneder gamle hunden har fått bakterien fra er ikke sikkert.

Ofte dukker sykdommen opp hos hunder som nylig har vært i utlandet, og som deretter blir syke når de kommer hjem. Likevel er tilfellene sjeldne.

– Det går typisk noen år mellom hvert tilfelle. Det kommer kanskje ett eller to tilfeller, også passerer det igjen, sier hun.

Røssland sier det ikke alltid er lett å oppdage symptomene på sykdommen.

– Det kan være alt eller ingenting. Alt fra litt oppkast og litt dårlig magen, til at man får alvorlig akutt nyresvikt, leversvikt eller i sjeldne tilfeller en type lungebetennelse, sier hun.

Hundeeiere bes være oppmerksomme på symptomer som oppkast, diaré og generelt nedsatt allmenntilstand.

BER EIERE VÆRE OBS: Veterinær Hilde Røsseland ber hundeeiere være oppmerksomme på symptomer som oppkast, diaré og generelt nedsatt allmenntilstand. Foto: Minde dyreklinikk / Privat

Stort apparat ble koblet på

Smitten skjer ved at sykdommen skilles ut med urinen til syke dyr, og at friske dyr kommer i kontakt med dette med intakte slimhinner som for eksempel øyne, nese og munn og gjennom rifter og sår i huden.

Røssland opplyser videre at sykdommen smitter dårlig fra hund til hund, og at den smitter veldig dårlig fra hund til menneske.

Da tilfellet først ble kjent, ble et apparat bestående av Mattilsynet, FHI, veterinærene og smittevernkontoret i Bergen koblet på, opplyser smittevernoverlege i Bergen, Marit Voltersvik.

– Vi har god kommunikasjon med hverandre. Smittevernkontoret kobles på for å rådføre de som har vært borti dette. Det forrige tilfellet i Norge hvor et menneske ble smittet av dette var i 1981, sier Voltersvik, og understreker at det skjer utrolig sjeldent.

Etter anbefaling fra Mattilsynet har den smittede hunden fått ulike pålegg, som at hunden må urinere på andre områder.

TROR IKKE PÅ ET UTBRUDD: Smitten kan i sjeldne tilfeller overføres til mennesker, men smittevernoverlege i Bergen, Marit Voltersvik, tror ikke at det vil bli et utbrudd. Foto: Tony Ågotnes / NRK

Tror ikke det er utbrudd

Veterinær Røssland har ingen indikasjoner på at dette tilfellet er en del av et utbrudd.

– Vi tenker ikke at dette finnes flere steder, og at vi foreløpig skal være helt rolig. Skulle det komme flere får vi ta den situasjonen når det oppstår, sier hun.

Som hundeeier oppfordrer hun til å utvise sunn fornuft.

– Hunder er hunder, man kan ikke stoppe dem fra å drikke ting utendørs. Jeg mener i utgangspunktet at ting skjer, og at man heller skal være obs på symptomer hos hunden. Er hunden din syk, så ville jeg fått den sjekket, sier hun.

Det finnes vaksine mot sykdommen, men i Norge vaksinerer man vanligvis ikke hunder mot sykdommen. Dette gjør de i andre land hvor sykdommen forekommer oftere.