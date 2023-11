Sjekkar videoar frå bilar etter dødsfall

Politiet har innhenta video frå to bilar som stod parkerte i nærleiken av ein tørrdokk i Laksevåg, der ein 19 år gamal mann vart funnen død i oktober. Det melder BT. Politiadvokat Celin Hauge seier til BT at det førebels ikkje er noko i videoane som kan seie noko nytt om hendingsgangen. Bilane stod parkerte slik at kamera truleg ikkje har fanga opp det som skjedde. Granskinga har framleis status som ei undersøkingssak om eit mistenkeleg dødsfall. Politiet meiner dødsfallet mest truleg skuldast ei fallulykke.