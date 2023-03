Sjåfør stakk av etter trafikkulukke i Fyllingsdalen

Naudetatane rykkjer ut til ei trafikkulukke i Fyllingsdalsveien. To bilar skal vera involverte, og den eine skal ha køyrt i den andre bakfrå. Det var totalt tre personar i køyretøya, og den eine sjåføren har sprunge frå staden. Vegtrafikksentralen meldte at ulukka førte til kø i området, men klokka 15.14 er vegen og Løvstakktunnelen opna for trafikk att.