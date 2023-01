Sjåfør spelte Pokémon

Ved midnatt kom det melding om at ein bil hadde hamna i ein mur på Åsane. Sjåføren i slutten av 20-åra var ikkje skadd og heller ikkje rusa. Men det viste seg at kvinna hadde spelt PokémonGo medan ho køyrde bilen, opplyser politiet. Ho fekk difor eit forenkla førelegg får bruk av mobil under køyring.