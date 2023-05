Sjåfør bøtelagt etter transport av gigant-juletre

Sjåføren som fraktet et gigantisk juletre som ødela for store summer da det ble fraktet gjennom Lågaskarstunnelen i Vaksdal kommune i november, er bøtelagt.

Treet ble transportert fra Voss til Bergen havn og skulle videre til Newcastle i England som en gave fra Bergen. Julegrana var imidlertid for stor for vestlandske tunneler og rev med seg skilt og veimerking.

En bilist anmeldte sjåføren, og politiet har nå avsluttet etterforskningen og gitt sjåføren en bot på 12.000 kroner, skriver Bergens Tidende. Politiadvokat André Jakobsen i Vest politidistrikt sier forelegget er gitt for brudd på veitrafikklovens paragraf 3 (Grunnregler for trafikk).

Ifølge ham ble sjåføren gjort kjent med avgjørelsen for noen dager siden. Dersom sjåføren ikke vedtar forelegget, havner saken i retten, opplyser Jakobsen til BT.

Per Arne Blindheim, teknisk byggeleder i Statens vegvesen, har tidligere varslet at det vil komme erstatningskrav i saken. I en e-post til avisen skriver han at faktura på utbedring er på 202.545 kroner, og at det i tillegg kommer en faktura på utbedring av alle elektriske installasjoner som er skadd.

Daglig leder Harald Skogheim i selskapet som fraktet treet, Bergen Havneservice AS, ønsker ikke å kommentere saken overfor BT.

(©NTB)