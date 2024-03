Sjå Vestlandsrevyen klokka 19.45

Det har blitt kalla Bergensmetoden – ein firedagars behandlingsmetode for angst og tvangslidingar som er utvikla i Bergen for over ti år sidan. Interessa for behandlinga har vore stor, og no blir metoden tilgjengeleg ei rekke stadar rundt i verda.

Sjå meir i Vestlandsrevyen. Programleiar er Jan Børge Leirvik.