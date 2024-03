Sjå Vestlandsrevyen 23.00

Også Håvard Holmefjord Lorentzen legg opp som skøyteløpar etter VM kommande helg. Dermed er karriera over for to vestlandske skøyteheltar - både Lorentzen og lagkamerat Sverre Lunde Pedersen.

Programleiar er Jan Børge Leirvik.